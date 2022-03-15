警破製售有害壯陽產品案　涉額3.2億人民幣

四川省綿陽市警方周一（14日）通報偵破一宗生產、銷售有毒有害食品案，拘捕26名疑犯，扣押含有「他達那非」藥物成分的牡蠣肽壓片糖果逾14.9萬盒，涉案金額高達3.2億元（人民幣，下周，約3.94億港元），犯罪據點遍及四川、廣東、廣西、海南、河南、湖南等地。

案情指，一名37歲黃姓男子2019年以父親名義，註冊一間生物科技有限公司，並組織成員多次在四川、貴州等地發展代理傳銷，宣傳旗下「錦閣牡蠣肽」產品具有壯陽固腎、強肝解毒等養生奇效，以每盒4粒168元（約207港元）的價格銷售，引誘中老年人購買，賺取暴利。

2021年8月至9月，綿陽市警方組織逾100名警力，在全國多地公安機關的配合下，搗毀4個相關生產黑窩點、6條生產線、6個倉庫、12個銷售窩點。目前，上述疑犯因涉嫌生產、銷售有毒有害食品罪，經檢察機關批准已被執行逮捕。

「他達拉非」是一種處方藥，也是內地明令禁止在食品中添加的化學原料藥。根據《中華人民共和國食品安全法》和最高人民法院、最高人民檢察院《關於辦理危害食品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》之相關規定，添加「他達那非」的食品被認定為有毒有害食品。