台戰機墜海機師留院　空軍與法商簽後續支援

台灣空軍一架幻影2000戰機周一（14日）上午在台東外海疑因機械故障墜毀，機師黃重凱中校彈射跳傘獲救，同型號戰機要全面停飛檢查。雖然黃重凱送醫後無礙，但仍需住院觀察48至72小時。為維護幻影戰機安全及整體戰力，空軍已與法國廠商簽署為期5年的後續技術支援服務接續案。

黃重凱獲救後送往台東馬偕醫院，其父母周一到院探望，冀能安靜陪伴，婉拒外界詢問，且謝謝關心。院方周二（15日）表示，經詢問主治醫生，黃重凱狀況良好，只是仍需觀察，病情與前一天相同。台國防部軍事發言人史順文表示，已派出海軍艦艇打撈戰機殘骸，並協調海巡署船隻共同在失事海域搜尋，初步勘查海底狀況。

民間知名水下作業銓日儀公司表示，已和軍方討論後續打撈作業。該公司有5艘船隻，其中奧黛麗絲號探勘船曾參與幻影2000戰機、F16戰機、F5E戰機以至馬來西亞航空MH370班機失事等搜索及打撈作業。公司總經理奚慎明表示，由於東部海域海溝較深，加上天氣海象等因素影響，打撈作業有一定難度。

台空軍周一正式公告決標案，委由國防部國防採購室駐歐採購組，與法國製造商賽峰飛機發動機公司（Safran Aircraft Engines）簽署合作協議，為期5年至2027年3月，涉額逾5.2億元新台幣（約1.4億港元），以持續加強幻影戰機發動機正常運作。台軍方強調，雖然是透過商售渠道向法國購得幻影2000戰機，但與其他美系戰機的後勤維護工作無異；雖然部分零件補給曾因疫情滯後，但目前已恢復正軌。