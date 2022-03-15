深圳首例孕婦確診後分娩　女嬰未有染疫

廣東省深圳市一名孕婦確診新冠肺炎後，於周一（14日）在深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）應急院區，誕下一名3公斤重的健康女嬰，是該市首例。分娩過程花不到5個小時，而女嬰初步檢測後未有染疫。

孕婦莫女士在周日（13日）凌晨穿羊水，由家人送到附近的醫院，由於她出現喉嚨痛、流鼻涕等症狀，院方將她安排到發熱門診並採樣作核酸檢測，結果確診。深圳市第三人民醫院獲悉情況後，為莫女士啟動相關應急預案，包括產科、新生兒科、超聲科、院感科、設備科等科室準備就緒，順產和剖腹產所需的設備物資一併運往應急院區。

醫護人員數次梳理手術室消毒隔離防護流程，莫女士佩戴N95口罩，參與手術的醫護人員穿戴三級防護和正壓頭套，在負壓手術室內施手術，莫女士最終順利誕下健康女嬰。深圳市第三人民醫院新生兒科主任王艷榮表示，女嬰鼻咽拭子檢測顯示無感染，但仍需隔離觀察14天，連續兩次核酸檢測顯示無感染才能確定。莫女士產後狀態良好，在應急院區隔離治療。女嬰父親穆先生透露，女兒小名叫瑞瑞，取祥瑞之意。