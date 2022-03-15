廊坊市全域封控管理　車輛禁止通行

內地多個省市區爆發本土新冠疫情，多地已決定加強封控措施。同樣出現本土感染的河北省廊坊市周二（15日）宣布，即日起對該市全域嚴格實行封控管理，人員只進不出，車輛禁止通行，解除封控管理時間視乎疫情防控情況而定。

廊坊市疫情工作領導小組辦公室當日公布，為阻斷疫情傳播途徑、遏制擴散和蔓延，嚴格實行全域封控管理，所有社區（村居）均設立卡口，僅保留一個出入口，關卡24小時值守。當地同時嚴格實行居家隔離，期間社區（村居）所有人員足不出戶，如有人不服從管理、私自闖卡進出或隱瞞行程，會被追究責任。

當地又實施「專人包戶」制度，開展居家觀察人員健康監測，每日檢測體溫和詢問症狀。出現發燒、咳嗽等症狀者要及時報告，同時配合做好核酸檢測等防控措施。社區（村居）要以戶為單位做好生活垃圾分類、打包處理，配合開展垃圾收集、清運、消毒殺菌等工作。水電網絡通訊要保持暢通，基本生活物資保障由屬地政府組織，所在社區（村居）具體負責收集需求、幫助購買、配送到戶等工作。

廊坊市周一（14日）的疫情發布會上指出，當地本輪疫情感染毒株為Omicron BA.2進化分支，傳播速度極快、防控極難，無症狀病例比率高，疫情仍處於上升期。數據分析顯示，雖然98%的檢出染疫在集中隔離點和封控區、管控區，但社會面仍存在擴散蔓延風險。