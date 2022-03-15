專家：堅持動態清零　內地疫情幾周受控

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周一（14日）認為，雖然內地當前新冠疫情形勢嚴峻，但與周邊國家相比已是巨大成功。他指在「動態清零」方針下，只要堅持嚴防死守不鬆懈，落實常態化防控措施，內地疫情未來幾周就一定能明顯受控。

吳尊友在社文平台發文稱，受越南、南韓、緬甸、老撾、俄羅斯、香港等周邊國家和地區輸入疫情影響，內地今年1月以來月均病例數量已是去年和前年的約10倍。由於內地疫情主要以傳播速度較高、症狀輕微的Omicron變種毒株為主，加上大部分民眾已接種疫苗，導致患者難以被發現，增加動態清零難度。

他介紹，目前內地發現疫情主要措施包括對隔離觀察入境人士、密切接觸者，日常監測境外貨運，對疑似感冒就診者核酸檢測，疫情發生後進行各類規模的全員核酸檢測等。阻斷傳播措施主要包括戴口罩、手部衞生和保持社交距離，在疫情發生時限制民眾流動，治療病人等。治療措施主要包括中醫藥治療，恢復期血漿或中和抗體應用，對症治療，特效藥，心理康復治療等。

吳尊友強調，動態清零仍然是控制這次疫情的總方針，但需要防控措施更加敏感反應，從而及時發現疫情、治療病人，乾淨斬斷傳播鏈，阻止病毒繼續傳播擴散，才能把疫情遏制在萌芽中。國家衞健委疾控局副局長雷正龍亦認為，雖然內地疫情防控仍然嚴峻複雜，但各地正有序、有力應對處置，疫情整體仍處於可控狀態。