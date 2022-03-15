深圳糧食儲備夠吃8個月　菜價較上周漲4.1%

廣東省深圳市周一（14日）新增60宗本土新冠病例，包括39宗確診，21宗無症狀感染。深圳市人民政府副秘書長黃強周二（15日）指疫情期間，全市除因疫情防控等特殊原因需要暫時停診的醫療機構外，其餘醫療機構照常服務。該市發改委二級巡視員秦世杰稱，當地現有糧食儲備數量，可滿足全市8個月消費需求。

在周二舉行的深圳市疫情防控記者會上，黃強表示，目前全市有40家醫療機構可以提供網上醫療服務供市民選用。慢性病患者就醫時，可向醫生申請開具「長處方」。封控區、管控區內居民如需前往醫院就醫，可向社區工作人員尋求幫助，並出示48小時核酸無感染證明或即日核酸採樣紀錄。

秦世杰稱，與上周同期相比，周一深圳菜價上漲了4.1%，豬肉、雞蛋、大米、食用油價格基本穩定。市發改委已啟動應急價格監測值班，對重要生活物資實行「日監測、日報告」，從線下到線上全方位掌握即時市場價格變動情況，並配合市場監管部門加大執法力度，嚴肅查處借疫情防控之機囤積居奇、捏造散布漲價訊息、哄抬物價等違法行為，確保市場價格總體穩定，維護消費者合法權益。

深圳已開始為期7天的3輪全民核酸檢測，該市疫情防控指揮部辦公室綜合組周二表示，市民如未按要求進行核酸檢測，即違反當地突發公共衞生事件應急條例規定，最高罰款1,000人民幣（約1,200港元）；如引起病毒傳播或有傳播危險，更可能觸犯刑法構成妨害傳染病防治罪，最高可判處7年有期徒刑。