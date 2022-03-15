今增105宗新冠病例　市政府無意封城

上海市爆發新冠變種毒株Omicron疫情，周二（15日）截至下午2時已新增4宗本土確診和101宗本土無症狀感染，均是隔離和高風險人士。當地遲遲未有採取封城措施引起質疑，政府副秘書長顧洪輝再次強調不必封城，以減少影響市民生活；惟他匯報時一度哽咽。

顧洪輝在疫情新聞發布會上稱，全市至今累計報告94宗本土確診、861宗本土無症狀感染；現在是該市疫情防控常態化以來，形勢最嚴峻的一次考驗。當局發現，華亭賓館集中隔離點出現管理疏漏，引發本土感染並導致傳播，影響巨大。上海市已啟動專項調查，嚴肅追究失職人員。

目前，上海疫情已涉及商場超市、批發市場、公共浴室、社區活動中心、學校、醫院等場所，以及超市員工、專車司機、隔離點工作人員、退休人員等，傳播鏈複雜。為防止疫情傳播擴散，上海已要求全市中小學網上授課，高校實施相對封閉管理，同時擴大社會面核酸篩查。

另國家民航局運輸司周二宣布，為緩解上海市疫情防控壓力，國務院聯防聯控機制研究決定從下周一（21日）至5月1日期間，調整106班原定降落上海浦東國際機場的國際航班，至其餘城市12個口岸機場，包括四川省成都市、遼寧省大連市、福建省福州市等。