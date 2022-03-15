傳欠債逾500萬新台幣　郵輪探索夢號滯基隆港

星夢郵輪母公司傳因疫情出現財務危機，該郵輪公司旗下「探索夢號」原計劃於周一（14日）晚駛離台灣的基隆港，數名合作廠商得知消息後，指控該郵輪公司積欠10多家廠商至少500萬元（新台幣，下同，約138萬港元）未繳清。交通部航港局表示，目前暫緩該郵輪出港，並要求提出說明和相關處理才放行。

探索夢號去年5月受疫情影響，預防性停航長達7個月，直到去年12月31日疫情趨緩才復航，並重啟台灣母港航線，但因冬季航程海象不穩定，以及諸多因素使旅客報名數量不如預期。

日前傳出星夢郵輪母公司雲頂香港面臨破產危機，台灣也有數十名員工遭遣散。該郵輪食品供應商大永行銷有限公司總經理傅怡漳周一表示，與對方合作4、5年，每個月交易金額約30至40萬元（約8萬至11萬港元）。今年1月得知其母公司破產，催討貨款一直沒有下文，初估欠款累積已超過100萬元（約27萬港元），已委託律師處理。另有廠商表示，估計探索夢號積欠14家廠商貨款約565萬元（約156萬港元）。

對此，交通部航港局指出，探索夢號船務代理日前申請周一下午6時離港，但因傳出欠款情況，航港局已經請探索夢號針對積欠款項提出說明，並暫緩讓探索夢號出港，但並非扣船。另探索夢號現有900萬元（約250萬港元）保證金設定質權（即抵押）於航港局，建議債權人盡速申請假扣押。