男子網購4瓶茅台疑遭打孔換酒　鑑定工作存困難

湖北省武漢市一名男子早前在網購平台購入4瓶茅台酒，卻發現瓶身滿布疑似針孔，懷疑被人換入其他酒液，以假亂真。但該省武昌市監局相關工作人員指出，需要全部涉事經營戶所在地執法部門協調鑑定，相關工作存在困難。

內媒周二（15日）報道，樂先生在京東平台購入茅台酒後，發現4瓶酒瓶身均有疑似針孔，懷疑是「打孔茅台」，真的茅台酒已被掉包。據報，他從4間不同的商家購入，主要是看誰的促銷優惠多就下單。他最後購入兩瓶43度及兩瓶53度，市價料需1萬多元人民幣，但他獲得折扣後平均不到1萬元人民幣（約1.2萬港元）。

樂先生收到貨後，利用茅台的專用軟件掃碼確認，起初認為沒有問題，加上網購平台承諾不售假貨，他也沒有半點懷疑。但到農曆新年期間拆瓶一看，他發現酒瓶渾身都是針眼孔洞，每瓶達十多個。

京東平台回應稱，茅台酒瓶為手工製造，有瑕疵屬正常。涉事商家亦強調屬真品，支持檢測，如確認為假貨將會賠償。茅台客服人員則稱，京東平台只有一間「貴州茅台京東自營店」，無權干涉其他非正規授權店舖，也沒法確保其產品真偽。