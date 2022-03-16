自製冒牌咖啡外賣平台　涉值逾4萬人民幣

內地爆出「出租屋製假星巴克外賣達729單」的報道，四川省綿陽市涪城區市場監管局執法人員調查發現，當地男子孔某對外宣稱替顧客到正規星巴克咖啡店購買咖啡，實際是在出租屋自行製作並配送給顧客。孔某共接729張單，涉案金額4萬多元人民幣（約5萬港元）。

報道稱，涪城區市場監管局今年1月18日接報，某出租屋有人銷售假冒星巴克咖啡。執法人員到現場後，在樓下偶遇正要送外賣的孔某，經確認為該假冒咖啡生產點的負責人。調查發現，消費者是通過外賣平台裏兩間店舖購買咖啡，產品標示的價格和正規門店一致。

由於孔某無法提供食品經營許可證和營業執照等，執法人員對其生產工具和原材料採取強制措施，並約談外賣平台。該市監局同時提醒消費者，購買產品和服務時，一定要選擇正規的門店。

星巴克中國周二（15日）在官方微博回應稱，關注到該宗通過外賣代購店舖銷售假冒該品牌飲品的報道。該公司積極參與該案件的調查，協助相關部門堅決打擊製假不法行為。公司又表示，將繼續配合政府部門淨化市場環境，也呼籲消費者通過正規門店及線上渠道購買產品，共同捍衞合法權益。