男員工扮女主播　誘闊綽觀眾出錢打賞

內地近年流行網絡直播，不少觀眾用錢支持喜歡的主播。官媒「315晚會」周二（15日）揭露直播行業背後的黑色產業，例如部分女主播的背後有多名營運人員，他們以女主播身份接近出手闊綽的粉絲，然後透過親密互動讓粉絲「沉船」，令對方主動用錢打賞女主播。

位於遼寧省瀋陽市的聚享互娛傳媒有限公司旗下有逾3,000名簽約主播，約2,000間直播間。節目中透露，該公司的男性營運人員，會從旗下直播間找出曾經用錢打賞主播的男性觀眾，偽裝成女主播後接近對方，甚至互加微信好友，然後不斷發送具引誘意味的語句，增加觀眾好感，讓其成為忠實粉絲。

之後，該公司安排兩名女主播「對決」，觀眾能透過用錢買禮物提供貢獻度，最後貢獻度較高一方取勝。每當其中一方女主播陷入劣勢時，該女主播就會發出嬌聲，向粉絲求助。直播間的禮物價值不菲，有3,000元（人民幣‧下同，約3,720港元）的「嘉年華」，也有18,000元（約22,320港元）的「帝王套」，不同的禮物會能在網站引發不同特效。

該公司一名男性員工透露，曾經讓一名粉絲透支所有信用卡額度，甚至讓他向親戚朋友借錢為女主播提供貢獻度；也有大學生連續每天支付1,000元（約1,250港元）。另據資料顯示，聚享互娛文化傳媒有限公司成立於前年1月，註冊資本為100萬元（約124萬港元），該公司還經營銷售服裝、家具、玩具和日用百貨。