兼職足球評述遭罰款降級　台警員退出警界

台灣知名足球評述員石明謹，正職是台北市警局萬華交通分隊隊員。他被指未經報准兼職7年，共賺取283萬多元（新台幣‧下同，約78.6萬港元），被懲戒法院一審認定違法，判決降級並罰款。石明謹不服提出上訴，懲戒法院周二（15日）駁回，全案確定。宣判後，石在社交網宣布本月底提早退休離開警界。

石明謹被控2011年至2018年，未經任職的台北市政府警察局許可，擔任電視體育足球評述員。台北市政府認定他違法兼職，指除了擔任足球評述員外，又擔任足球協會第12屆紀律委員會委員，出席會議並領取出席費和交通費共5,400元（約1,500港元），屬違法兼職。

石明謹辯稱，他擔任足球評述，平均每年僅18.75次，屬於不定期受邀，非「經常性」及「持續性」；至於足球協會屬非營利團體，紀律委員會亦非該會常務機構，屬於無給職，毋須服務機關許可。

懲戒法院一審判決指出，公務員兼任非營利團體的職務且領有報酬，應經服務機關許可，石明謹的情況屬違法兼職，其行為足以讓民眾認為公務員不專心公務、政府機關公務紀律鬆散，損害政府信譽，有懲戒必要，判決降一級，罰款20萬元（約5.6萬港元）。