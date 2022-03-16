口碑公司操縱輿論　負面消息任意刪除

消費者如欲了解商舖口碑，一般會到網上搜尋其他用家評價。惟內地官媒「315晚會」周二（15日）揭露，相關評價被一批具規模的公司暗中操縱，冒充真實用戶撰寫。晚會點名廣東省的深圳英邁思訊息技術有限公司，揭露該企業涉及扭曲、篡改、刪除網上重要資訊。報道播出後，該公司網頁已無法瀏覽。

晚會披露，英邁思宣稱專為企業打造品牌、搜索、口碑形象，服務約120間上市公司、560間行業龍頭及中大型企業。英邁思上海分公司一名嚴姓業務經理向暗訪記者透露，相關服務包括冒充產品真實用戶問答，例如提問元宇宙虛擬地產投資前景，然後以另一帳戶聲稱投資虛擬地產正值火熱，預期必定會賺錢。

另上述公司亦會提供輿論淨化服務，包括為其他企業刪除網上多條涉嫌拖欠工資等負面消息。嚴經理透露，英邁思能「通過一些技術手段」直接篡改標題，例如把查詢一間公司評價的貼文標題，改為推廣「甚麼才是好公司」的貼文。

英邁思另一名渠道經理直言，他們不能直接向客戶披露篡改資訊的實際手段，只能稱作「公關處理」，否則將會惹禍。對於服務收費，英邁思上海分公司總經理透露一般為幾萬元人民幣，若需要較完善地打造品牌，價格則需要20萬元至30萬元人民幣（約24萬至36萬港元）不等。