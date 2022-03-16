連續4日本土新冠破千　一日內完成全民檢測

吉林省連續4日新增本地新冠肺炎病例逾千宗，省衞健委周三（16日）公布前一日新增本土確診病例1456宗、無症狀感染者397人。國務院副總理孫春蘭周二（15日）於該省考察時，要求推動各項措施落實落細，盡快實現動態清零。省委書記景俊海同日以視像形式召開省疫情防疫領導會議，要求實施「敲門行動」，確保24小時內高質量完成全民核酸檢測。

吉林省新增本土病例仍主要來自長春和吉林兩地，前者報告1044宗確診個案，後者分別報告393宗確診和376宗無症狀感染個案，其餘病例分布四平市、延邊州、白城市、松原市。省疾控中心應急辦主任趙慶龍早前表示，近期疫情存在兩條傳播鏈，一是2月28日琿春市通過高鐵乘客落地即檢發現，二為3月2日吉林市在主動就診者中發現。

孫春蘭強調，吉林疫情防控處於最吃力的關鍵階段，要抓住防控重點，盯住重點區域和重點人群，制訂專項攻堅方案，堅決遏制疫情蔓延勢頭。省衞健委副主任張力指，長春市、吉林市共完成5家方艙醫院建設，騰空7家醫療機構，目前全省救治床位為22,880張。針對早前當地學校出現群聚疫情，全省各院校已積極推進師生健康監測平台及「吉林省高校師生網上醫院」。目前，全省中小學全面啟動網上教學，學校覆蓋率78.6%，學生覆蓋率90.5%。