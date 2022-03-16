內地昨增3054宗本土新冠　輕症者只需隔離

國家衞健委周三（16日）通報，內地前一日新增3,054宗本土病例，包括本土確診1,860宗和無症狀感染1,194宗，數字稍為回落。國家衞健委等部門發布第八版新修訂的新冠治療方案，指出新冠變種毒株Omicron殺傷力較低，輕症患者可改為集中隔離管理。

通報顯示，內地周二（15日）新增1,952宗確診，分別92宗境外輸入和1,860宗本土感染。本土確診分別為吉林1,456宗，山東75宗，廣東59宗，天津51宗，河北38宗，遼寧32宗，陝西28宗，浙江和福建23宗，黑龍江15宗，江蘇13宗，重慶11宗，北京9宗，雲南6宗，上海、廣西和甘肅5宗，安徽和貴州2宗，湖北和湖南1宗。

新增的境外輸入病例分別是廣西24宗，廣東21宗，山東11宗，上海10宗，四川9宗，浙江5宗，北京3宗，天津、遼寧、福建和河南2宗，雲南1宗。另無新增死亡病例，至今累計確診122,456宗，其中4,636人死亡。另外，江蘇南京市周三開始全市實施小區封閉管理，中小學暫停面授課堂。

國家衞健委和國家中醫藥管理局組織專家修訂的新版診療方案分析Delta、Omicron等變異毒株傳播特點和病例特徵，發現Omicron患者以無症狀感染和輕型為主，大多不需要過多治療，全部收治到定點醫院會佔用大量醫療資源。

方案認為隔離管理期間應做好對症治療和病情監測，如病情加重，應轉至定點醫院治療，亦要進一步規範抗病毒治療，把國家藥監局批准的2種特異性抗新冠病毒藥物寫入診療方案，即輝瑞的新冠肺炎口服藥Paxlovid及國產單克隆抗體。方案也修訂完善了中醫治療內容，結合各地臨床救治經驗，加強中醫非藥物療法應用，增加針灸治療內容，亦有結合兒童患者特點，增加兒童中醫治療相關內容。