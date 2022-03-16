警破製售盜版玩具案　涉額4600萬人民幣

廣東省、上海市和福建省三地警方合力偵破一宗侵犯知名玩具品牌著作權案。內媒周二（15日）報道，警方拘捕10名疑犯、搗破2處製假窩點、查獲逾40萬件盜版玩具，涉案金額達4,600萬元（人民幣，下同，約5,704萬港元）。

事發於去年11月，上海市長寧公安分局接報，有人在網上購買一款超人（中譯奧特曼）玩具，與官方產品比較之下，發現明顯差別，懷疑自己買了盜版玩具。警方把玩具送鑑定後，確認為假冒產品。警方遂展開調查，發現該網店所售玩具做工粗糙，且售價低於市場價格，於是在今年1月拘捕福建的網店經營者鄭某。

警方根據鄭某提供的資訊，發現陳某在廣東某地開設工廠設置生產線，並在附近倉庫儲存成品和加工部件。警方深入調查後，發現陳某夥同兩名疑犯製造盜版玩具，然後以最低3元（約3.72港元）的價格出售，零售商則以最高158元（約195.9港元）價格對外銷售。

上海警方在上月24日至本月2日期間，分三次展開收網行動，先後拘捕陳某、蔡某、陳某潔等9人疑犯。警方以侵犯著作權的罪名對3名盜版玩具生產者採取刑事強制措施，其他6名疑犯則控以銷售侵權複製品罪。