涉貪數額特大　省屬投企前董事長失黨籍

四川省紀委監委周二（15日）通報，四川省投資集團有限責任公司前黨委書記、董事長劉國強，因嚴重違紀違法、收受財物數額特別巨大，決定開除其黨籍、取消退休待遇，移送檢察機關審查起訴。

通報指出，劉國強曾收受可能影響公正執行公務的禮金，隱瞞不報個人有關事項，利用職權協助他人職務晉升、錄用職工，利用職務便利協助他人建設工程、收購股權，從而謀取利益並收受財物；在組織函詢時不如實說明問題；利用職務影響出售房產獲利等。

劉國強現年64歲，1985年入黨，具有在職博士研究生學歷，早年以知識青年身份下放四川省德陽縣和新公社，在該縣改制成德陽市後，曾擔任市經濟貿易委員會生產處副處長、市政府駐海南辦事處主任，市政府副秘書長、市招商引資辦公室主任等職務。

他2000年起先後擔任內江市委副書記、副市長，瀘州市委書記、市長；2013年任四川省政府國有資產監督管理委員會黨委書記、主任，2016年任四川省投資集團有限責任公司黨委書記、董事長，2018年兼任省政協委員會常委、經濟委員會副主任，2021年1月進入該省投資集團有限責任公司工作，3個月後退休。