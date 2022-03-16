內地再修訂新冠肺炎治療方案　輕症患者無需入院治療

國家衞健委等部門發布新修訂的新冠治療方案，指出新冠變種毒株Omicron殺傷力較低，輕症患者可改為集中隔離管理，不再要求需住院，亦沒有提及無症狀感染者的診斷。

國家衞健委和國家中醫藥管理局組織專家周二(15日)公布第九版新型肺炎治療方案，分析Delta、Omicron等變異毒株傳播特點和病例特徵，發現Omicron患者以無症狀感染和輕型為主，大多不需要過多治療，全部收治到定點醫院會佔用大量醫療資源。

新方案取消無症狀感染的確診類型，輕症患者只需集中隔離管理，不需要前往指定醫院就診，在連續兩次核酸檢測無感染後可解除隔離管理，當中將「出院後繼續進行14天隔離管理和健康狀況監測」修改為「解除隔離管理或出院後繼續進行7天居家健康監測」。方案認為隔離管理期間要做好對症治療和病情監測，如病情加重，應轉至定點醫院治療，亦要進一步規範抗病毒治療，把國家藥監局批准的2種特異性抗新冠病毒藥物寫入診療方案，即輝瑞的新冠肺炎口服藥Paxlovid及國產單克隆抗體。

上述方案同時修訂完善了中醫治療內容，結合各地臨床救治經驗，加強中醫非藥物療法應用，增加針灸治療內容，亦有結合兒童患者特點，增加兒童中醫治療相關內容。