國台辦稱以法治打擊台獨　祖國統一必定實現

中國大陸針對台獨，於2005年3月14日實施《反分裂國家法》，近日有政協委員認為只有「反分裂」，沒有「促統一」，便無法真正促進兩岸關係和平發展，因此提出制定「祖國統一法」。國台辦發言人朱鳳蓮周三（16日）對此強調，統一是歷史定論、大勢所趨，祖國完全統一的任務一定要、也一定能實現。

朱鳳蓮當日在記者會回答有關提問時表示，《反分裂國家法》第一條開宗明義規定「為了反對和遏制『台獨』分裂勢力分裂國家，促進祖國和平統一，維護台灣海峽地區和平穩定，維護國家主權和領土完整，維護中華民族的根本利益」。該法實施17年來，經已並將繼續發揮重要作用。陸方將根據形勢發展變化，加強運用法治方式和力量打擊「台獨」分裂勢力，推進祖國統一進程。

對於台灣的行政院長蘇貞昌日前談及對女性的觀感時，引用了一首詩，後來被發現出自大陸電視劇《走向共和》。朱鳳蓮在記者會上稱，據媒體報道，蘇講過好幾部大陸劇，認為對他是很好的教育和啟發。兩岸血脈相連，文化相通，這是刻在基因裏的，去不掉的。有些人口口聲聲高喊「去中國化」，私下卻很誠實地追求中華傳統文化的浸潤，是不是有點人格分裂？這也充分說明搞「台獨」行不通。