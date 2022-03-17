消費者協會調查報告　逾6成人曾受不公平對待

周二（15日）是國際消費者權益日，中國消費者協會公布2022年「共促消費公平」消費維權年主題調查結果，顯示約7成受訪者對國內的日常消費環境表示放心，但同時有逾6成受訪者則表示曾遭遇不公平對待，其中「保健品」及「中介服務」連續兩年居於最不滿意商品和服務類別首位。

調查發現，約6成受訪者對消費資源、消費待遇和交易規則等議題的公平感知總體較好，65%受訪者曾有被不公平對待的情況發生；在生產加工、市場流通、營銷宣傳、交易和售後服務等環節中，32.5%人士認為「營銷宣傳環節」最容易發生不公平現象。大部分消費者稱，認為未來消費愈趨公平，惟需警惕「經營者誠信意識差」及「消費資訊不透明」等因素。

調查續指，約6成受訪者認可國內互聯網經濟發展規範程度，但對線上企業經營者信任度仍低於線下的，表示會更看重口碑及評價；受訪者對網絡評價的中差評信任度相對較好評高；逾8成受訪者認為經營者有必要進行自我承諾。

此外，消費者對於「房屋及裝修建材」及「物業服務」兩個範疇的不滿情緒加深，更建議在互聯網服務中，加強對投資理財類、在線支付或轉帳類、婚戀情感、網絡遊戲及網絡購物等範疇的監督。