以女星照合成AV影片出售　台網紅遭起訴

在YouTube擁有逾百萬訂閱的台灣網紅小玉（本名朱玉宸），去年10月因涉嫌利用AI技術DeepFake，將多位女星、名人的相片與AV女優合成，並製成影片對外出售，非法獲利上1,000萬元（新台幣，下同，約278萬港元）。新北地檢署周三（16日）依涉犯妨害風化、加重誹謗、個資法等罪起訴小玉等3人。

案情指，自2021年7月起數名女網紅的性愛影片在網上流傳，影片均來自一個叫「台灣網紅挖面」的Twitter粉絲團。經查發現，該粉絲團由小玉等人經營，影片是利用換臉軟件DeepFake的技術，把女星、女網紅，以至女政圈人士等照片移花接木。網民卻觀看影片，便需支付數百元的會費，加入小玉所經營的私密聊天群組。聊天室又不時舉辦「票選」、「集資」活動，選出下一位被害人。

刑事局去年10月17日持搜查令前往小玉的住所和工作室搜查，並拘提26歲的小玉和另外2名同黨到案，查扣現金458.5萬元（約135萬港元）、存摺13本、電腦2部等證物，另向法院聲請裁定扣押不法金流共3筆。全案依涉嫌散播猥褻物與妨害名譽等罪移送新北地檢署偵辦。