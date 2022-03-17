傳員工遭管理層打壓自殺　餐飲集團否認稱已報警

內地餐食集團西貝莜面村（下稱西貝）近日傳出有員工墮樓身亡，事後家屬指控稱，死者自殺是因公司高層打壓。公司周三（16日）回應內媒時否認有關指控。

內媒報道稱，男子王海於今年2月21日上午約11時，在上海嘉定大融城5樓墮下身亡。王海自2021年6月入職西貝後，便在上海嘉定大融城店當侍應。在王海父親提供的一段錄音中，商場員工表示，王海墮樓前，曾與門店高層溝通加班費無果。家屬認為，這或許是王海墮樓的導火線。

在社交平台上，西貝員工對公司的評價不高，不少自稱西貝員工的網民稱公司上班時間超長，「每天12+（小時）換算下來時薪12元（人民幣，約15港元）左右」。甚至有在上海工作的培訓生質疑，「交的社保都不是上海的社保」。

內媒就報道致電西貝，該公司客服表示有關問題目前需要公安機關調查核實，強調事發後公司已立即報警。有西貝相關負責人透露，事發後公司第一時間報警，目前根據內部訊息和警方調查，沒有發現高層打壓的情況出現，另家屬所指待遇不公亦不屬實。 北京雲亭律師事務所合夥人、資深律師吳剛便表示，即使有證據證明王海與門店管理人員可能存在工作矛盾，但從法律上分析應該不屬於必然直接導致前者自殺的直接原因。