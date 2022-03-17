內地昨增2432宗本土病例　吉林半月累計逾萬人染疫

國家衞健委周四（17日）公布內地前一日新增本土新冠確診病例1,226宗、無症狀感染1,206宗，共計2,432宗本土新症。吉林連續第5日新增過千本土病例，包括742宗確診和415宗無症狀感染。自本月1日吉林省報告本輪疫情首宗確診病例至今近半個月，累計感染者已逾萬人。國務院副總理孫春蘭周三（16日）指示，要繼續組織好全民篩查，用最短時間實現社會面清零。

吉林省周三新增本土確診病例分別為吉林市455宗、長春市268宗、四平市11宗、延邊州6宗、松原市2宗；新增本土無症狀感染個案為吉林市400宗、延邊州6宗、長春市5宗、四平市4宗。隨着吉林市周三展開第10輪核酸檢測，疾控專家預計未來新增感染人數還將增加。該省省長韓俊日前要求用一周時間實現社會面清零，為提升收治病例能力，全省目前已建成8家方艙醫院，提供共11,488張床位。

連續多日在吉林視察的孫春蘭指出，當前吉林省疫情仍在高位流行，社區傳播仍未徹底阻斷，要求對新發現感染者2小時內完成網絡報告，加強社區和定點醫院、方艙醫院的銜接，第一時間轉運收治到位；保障封控小區居民基本生活和就醫購藥需求；在各學校推行抗原檢測，原則上將每天抽檢比例擴大到20%，提高疫情早發現能力。

內地除吉林外，新增本土確診和無症狀感染病例分別出現在福建、廣東、遼寧、天津、河北、山東、浙江、陝西、黑龍江、甘肅、上海、廣西、江蘇、雲南、北京、重慶、貴州、安徽、江西、內蒙古。同日新增境外輸入確診病例91宗、無症狀感染104宗。至今內地累計123,773人確診，當中4,636人病亡。