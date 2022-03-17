涉為中國監視恐嚇異見人士　5人在美國被控

美國司法部周三（16日）公布3宗案件，共起訴5人，他們被指控為中國政府監視或恐嚇甚至襲擊在美的異見人士，罪名包括騷擾、串謀、賄賂美國聯邦官員、向執法官員說謊等，其中兩名被告在逃。美國助理司法部長奧爾森（Matthew Olsen）表示，中國政府嘗試打壓在美的反對聲音，情況明顯加劇。

司法部指出，涉案的劉藩（Fan Liu，音譯）和澤布里斯（Matthew Ziburis）周二（15日）在紐約東區被捕，王書君（Shujun Wang，音譯）周三早上也在紐約東區落網，3人當日下午在紐約首次出庭。另外兩名被告孫強（Qiang Sun，音譯）和林啟明（Qiming Lin，音譯）則在逃。他們被指控參與全球性的「跨國鎮壓計劃」，侵犯美國公民的基本權利。

其中59歲的林啟明被指為中國國家安全部工作，控以跨州騷擾和串謀，並試圖使用相關的身份識別技術。他涉嫌於去年9月在紐約聘請私家偵探，企圖擾亂一名國會議員參選人在布魯克林的競選活動，並計劃作出攻擊。若罪名成立，最高可判囚10年。法庭文件未有披露該參選人的身份，但報道指當中描述符合前八九學運領袖熊焱的背景。

73歲的王書君涉嫌利用其在紐約市華人社區中的地位，透過對話等途徑收集異見人士的情報，並提供給中國國家安全部。他被控以中國政府代理人身份非法使用身份識別技術，並參與跨國鎮壓計劃，向美國聯邦執法機構提供虛假資訊，一旦罪成最高可囚20年。至於62歲的劉藩與49歲的澤布里斯則被控密謀為中國政府在美監控他人，劉和40歲的孫強也被控賄賂美國聯邦官員，試圖獲取美國民主運動人士的納稅資料。