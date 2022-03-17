東莞出台6大紓困措施　官員促保障供應鏈穩定

廣東省周四（17日）公布，前一天新增153宗本土新冠病例。省委書記李希，省委副書記、省長、深圳市委書記王偉中周三（16日）到東莞市進行調研檢查，推動落實國務院聯防聯控機制部署要求，同時要保障產業鏈供應鏈穩定。市政府同日出台6項紓困措施，有效期為即日起至6月16日，將根據疫情防控形勢動態調整。

東莞市政府周三在網站發布《東莞市人民政府關於進一步支持疫情防控幫扶市場主體紓困發展的若干措施》，措施涵蓋6個範疇，包括加大社會保障扶持力度，如暫緩封控區等參保繳費；加強金融支持力度，鼓勵金融機構對受疫情影響的企業應貸盡貸；加強企業風險保障服務，協助因疫情無法如期履行國際貿易合約的企業；減輕經營主體資金負擔，如免收租金等；減輕經營主體成本壓力，如下調用水價格、垃圾處理費等；對防疫重點鎮街給予1000萬元人民幣（約1,200萬港元）專項補助。

李希和王偉中當日到東莞市康復教育基地，檢查特殊場所疫情防控措施落實情況，聽取相關工作匯報，李希要求全面梳理排查可能存在的風險隱患，及時堵塞漏洞。二人亦視察東莞國際郵件互換局，要求嚴格做好國際郵件速遞、生產作業場所、生產設備、運輸車輛的檢測消毒；另到一間電子公司了解企業防疫和生產經營情況，要求當地黨委政府採取有力措施穩企援企，解決用工、融資、物流等方面的困難。

李希強調，東莞市要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，包括緊盯重點場所、重點單位、重點人群，盡快實現社會面動態清零；切實加強重點場所、重點單位和重點人群防控；強化「外防輸入」閉環管理措施；同時要保障產業鏈供應鏈穩定；加強領導壓實責任。王偉中強調，要全面加強特殊場所、集中隔離點、醫院、學校、工廠企業等重點場所、重點單位疫情防控，爭分奪秒開展排查，提速擴面開展高頻次核酸檢測，全力加強社會面管控。

廣東省周三新增83宗本土確診病例，包括廣州4宗，深圳71宗，珠海1宗，東莞告7宗。當地同日新增70宗本土無症狀感染個案，包括廣州2宗，深圳20宗，惠州1宗，汕尾2宗，東莞45宗。