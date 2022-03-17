內地Omicron感染逾2萬人　專家指動態清零有效

國家衞健委於上月19日通報，Omicron已成為內地疫情最主要流行的新冠毒株。近一個多月，該變種毒株感染浪潮已在20多個省區市蔓延。自上月10日至本月16日期間，相關本土感染者累計突破2萬人。內地官媒周四（17日）引述內地專家稱，面對變種毒株，「動態清零」行之有效，仍是控制疫情最重要措施。

國家衞健委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍稱，受全球第4波疫情流行的影響，特別是中國周邊國家和地區疫情水平快速上升，加上Omicron傳播速度更快、隱匿性更強，造成中國輸入病例明顯增加，局部地區出現聚集性疫情。內地將繼續指導疫情發生地加快核酸篩查和風險人員排查管控，努力做到「應檢盡檢」、「應隔盡隔」、「應治盡治」、「應管盡管」，盡快實現社會面清零。

報道又引述中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友分析，Omicron致病性減弱，無症狀感染者增多，導致疫情擴散更快。在堅持動態清零的總方針下，把各項措施做得更快、更準，落實得更細，就能在短時間內把疫情控制在一個較小的範圍。

國家衞健委等部門周二（15日）發布新版新冠治療方案，指Omicron殺傷力較低，輕症患者可改為集中隔離管理，不用住院。北京一份有官方背景的報章周四發表評論稱，這個改變不是「放鬆」的信號，也不是「躺平」的前奏，而是基於科學與實際情況作出的理性調整。如此調整可以重新分配醫療資源，將好鋼用在刀刃上，讓疫情防控更精準有力。