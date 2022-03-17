深圳部分重點區實現動態清零　將有序復工

廣東省深圳市周四（17日）公布，前一天新增91宗本土新冠確診及無症狀感染病例，較早前有所減少。深圳周四早上召開疫情防控新聞發布會，指出當地全員核酸檢測工作進展順利，絕大部分病例在封控、管控區和集中隔離點篩查中發現，部分重點區域已率先實現社會面動態清零。

深圳市政府副秘書長黃強在會上表示，社會面新發現的病例數明顯下降，連續兩天均為個位數，坪山、光明大鵬等區近日沒出現新疫情，全市生活物資供應充足，物價穩定，疫情防控總體形勢趨穩可控，不斷向好。但他提醒，目前全市每日新症數仍處於相對高位，個別封控區、管控區、重點場所、城中村還有散發疫情，該市面臨的疫情輸入和反彈風險依然存在。

黃強強調，會繼續加強社區小區、辦公樓宇和工業園區等的圍合管理，快速排查‍‍潛在感染者，盡快切斷社會面傳播鏈；同時動態改善市外疫情防控，防止疫情輸入。他表示，將在做好防控工作前提下，分區分類有序組織企業復工復產；並重申全市社區小區、城中村等卡口‍‍對赴醫院看病的市民一律放行。對於有外賣速遞員攜同被子帳篷工作、戶外過夜無法回家等慘況，黃強稱已要求相關部門開放部分校舍或應急場所，協調服務驛站或酒店，‍‍為速遞員工作休息提供服務。

深圳市福田區疫情防控指揮部辦公室周四公布，福田區自周三（16日）起在沙頭街道上沙48棟1巷10號、福榮路52號劃定封控區，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」的管控措施。龍華區亦新增多個封控區、管控區和防範區，寶安區則有兩街道解除封控或管控區管理。