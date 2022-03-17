最高法前執行局長孟祥　涉受賄遭起訴

內媒周四（17日）引述最高人民檢察院消息報道，最高人民法院審判委員會前委員、執行局前局長孟祥涉嫌受賄案，由國家監察委員會完成調查，經最高檢指定由河南省鄭州市人民檢察院審查起訴。鄭州市人民檢察院近日已向該市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，孟祥利用擔任北京市豐台區人民法院副院長，北京市高級人民法院審判委員會委員、立案庭庭長、辦公室主任，北京市第二中級人民法院紀檢組組長，北京市東城區人民法院代院長、院長，北京市高級人民法院副院長，最高人民法院審判委員會委員、執行局局長等職務上的便利及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在案件審判和執行、工程承攬、幹部選拔任用等方面謀取利益，非法收受他人所送財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究刑事責任。

現年57歲的孟祥是河北保定人，具法律碩士學歷。他長期在法院系統工作，2013年任北京市高級人民法院黨組成員、副院長，2016年任最高人民法院執行局局長，2019年任最高人民法院審判委員會委員、執行局局長。他於去年7月涉嫌嚴重違紀違法受查，今年1月被開除黨籍和公職。