美日澳艦南海演習　解放軍近距離監視

烏克蘭戰事對全球局勢產生連鎖效應，美國、日本、澳洲周二（15日）結束在南海的聯合海空軍事演習，聲稱加強維持海事安全的能力及戰備狀態，應對地區應急情況。法國軍方公開護衞艦在南海執行任務時，與中國解放軍艦艇相遇及互動情況。

美國海軍第7艦隊周四（17日）發表聲明，表示神盾驅逐艦莫姆森號與P8A海上巡邏機參與這場聯合軍事演習，日本海上自衞隊代表是驅逐艦夕立號，澳洲皇家海軍派出護衞艦阿倫大號。演習目的是處理共同海事安全優先及關切事宜、加強互操作性及通訊、建立互惠關係，同時促進航行自由以支援一個自由及開放的印太地區。

聲明續指，美國、日本及澳洲在透過貿易、投資、連通性，促進全球安全、穩定、經濟繁榮方面擁有存在已久的關注，又形容今次在南海與聯合及夥伴國家的三邊訓練，建立及演練戰術互操作性及促進同步化。日本海上自衞隊表示，演習有助加強與美國及澳洲海空軍的戰術技能及合作，並有利實現一個自由及開放的印太地區。

根據美國國防部發放的演習照片，其中一張可見莫姆森號、夕立號、阿倫大號展開編隊航行期間，一艘疑為054A型護衞艦的中國解放軍海軍艦艇在不遠處的海域監視。

另一方面，法國軍方周三（16日）在社交網發文指，護衞艦葡月號上月18日起一直在南海巡邏，在執行展現及監視任務期間，成為與中國解放軍海軍艦艇的專業互動對象。貼文同時發布一段錄音，中方艦艇透過無線電要求葡月號表明其動向意圖；葡月號回覆表示該艦正在國際海域航行，同時計劃依據國際法在該海域展開巡邏。