多人頂替香港貨車司機檢測　深圳社區嚴查身份證

廣東省深圳市近日傳出，多次發現有人冒名頂替香港貨車司機，接受採樣偽造核酸檢測報告。內媒周四（17日）引述深圳市疫情服務專線的工作人員指，當地各個社區陸續發布核酸檢測需嚴格查驗身份證的通知，避免上述情況再現。

深圳市南山區月亮灣社區上周六（12日）向深圳市集裝箱運輸協會發出告知函，指近日該社區全員核酸檢測採樣點發現有人冒名頂替貨車司機採樣檢測。據報道，李某、黃某分別頂替貨車司機彭某、楊某進行核酸採樣檢測，社區工作人員立即報警移交公安機關處理。

深圳集裝箱協會周一（14日）發布通知，針對上述情況要求全體會員企業和廣大司機引以為戒，配合做好防疫工作，嚴防嚴控交通運輸領域涉疫風險。該協會周二（15日）表示，涉事貨車司機不屬於協會會員企業，涉事4人檢測結果均為無感染。月亮灣社區警務室已警示約談涉事者，要求他們簽訂保證書，承諾遵紀守法、配合各項防疫工作。

深圳各個社區周一起陸續發布核酸檢測需查驗身份證的通知，疫情專線人員指出，原則上是要求帶身份證正本進行查驗，但具體視乎社區的要求。有深圳市民向內媒透露，若沒帶身份證正本，查看身份證電子版或照片也可以。