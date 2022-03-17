上沙爆疫隔離設施簡陋　近萬寵物一度滯留

位於廣東省深圳市福田區沙頭街道的上沙社區，周三（16日）再次列入封控。大批居民在社交網站投訴，防疫部門當日突然把他們送往多間學校隔離，配套設施只有紙皮和薄被，慘無人道。同時，當局明令不允許寵物跟隨居民隔離，近萬隻寵物被迫滯留，面臨缺水缺糧。

周三當日上午，上沙社區塘晏村流傳一段錄音，稱「住塘宴村的家長們，準備全村遷離，進行大規模高強度消殺了，提前準備吧！」當晚約6時起，各大廈陸續被通知立即撤走隔離，但官方並未確實交代隔離居住環境，只要求近萬名居民理解、配合並收拾行李；同時明令寵物不得帶走、接走，僅表示形勢複雜，要求居民等待統一通知。

撤離期間，部分居民並未獲發防疫保護衣，被迫與其他居民站在街上等候由巴士接走。有居民凌晨最終被送到市內學校，並要求隔離14天，但他們隨即發現學校設施簡陋，憂慮同行長者、兒童難以承受如此環境。有較幸運的居民被送往學生宿舍隔離，但宿舍內仍有大量個人物品，懷疑學生被強行佔用。

福田區疫情指揮部周四（17日）上午緊急通報指，決定安排塘晏村部分區域居民異地集中健康監測14天，對相關排水系統及公眾地方消毒殺菌。當局已安排專門人員關注須接受隔離的長幼、孕婦及病患，安排特殊照顧，並已委託專業機構安排寵物臨時寄養服務。同時，指揮部宣布允許小型寵物跟隨居民隔離；大型寵物安置方式仍在研究。

另居民憶述，該村從上月起曾全村隔離19日，至周日（13日）解封，但翌日就查出3宗新冠肺炎個案；至周二（15日）更出現多達19宗感染。居民質疑有人在全村隔離期間違反防疫管控，要求上沙當局立案嚴懲，並盡快向受影響居民通報交代。