美斥站在歷史錯誤一方　華稱對烏立場光明磊落

中美兩國繼續就烏克蘭戰事針鋒相對，美國國務卿布林肯周三（16日）受訪時表示，中國在俄羅斯入侵烏克蘭問題站在歷史錯誤的一方，北京沒有強烈反對入侵，這與聯合國安理會常任理事國維護和平與安全的承諾背道而馳。中國外交部翌日回應稱，中方在烏克蘭問題的立場光明磊落、公正客觀、無可非議。

布林肯表示，中國不反對俄羅斯入侵是與其強調的《聯合國憲章》神聖性和國家主權在內的基本原則不符，因此美方等待中方發聲、大聲及明確表態。他重申若中國以某種方式物質支持俄羅斯將是更糟的事，華府非常認真留意此事，又稱中國在亞洲、歐洲、非洲和世界其他地區的聲譽會受損，中方必須重視。

中國外交部發言人趙立堅周四（17日）在記者會回應「中方是否為在烏克蘭問題的立場感到『尷尬』」時不點名美國，表示真正應當「感到不舒服」是那些自以為贏得了冷戰、可以獨霸天下的國家，是那些無視他國關切、持續五輪推進北約東擴的國家，是那些四處對外發動戰爭卻又指摘別國「好戰」的國家。

趙立堅又表示：「我聽說，俄羅斯的貓、俄羅斯的狗、俄羅斯的樹都要被『制裁』。我還聽說，柴可夫斯基的《天鵝湖》也被『禁言』。」他提到著名作曲家柴可夫斯基去世100多年，《天鵝湖》是世界舞蹈藝術佳作，兩者何罪之有。

另一方面，中國商務部發言人高峰周四表示，中方將繼續本着相互尊重、平等互利的原則，與俄羅斯和烏克蘭開展正常的經貿合作。