縣級醫院先檢測後就診　女童等候時離世

內媒周四（17日）報道，吉林省長春市4歲女童小婉君（化名）因患急性喉炎，近日前往農安縣人民醫院求診，卻被醫院要求先接受檢測，最終候診約2小時後不幸離世。死者家屬原先認為醫院推諉就醫，遂追討相關法律責任。但由於不願意女兒被解剖驗屍，家屬最終選擇接受醫院賠償方案。

事發於上周五（11日），小婉君隨家人前往農安縣人民醫院求診，但由於疫情嚴峻，本應接診的耳鼻喉科當時不收治病人，只安排女童到過渡病房打針減輕症狀。然而因女童同時發燒，過渡病房卻要求女童先到門診核酸檢測，待確認未感染才能回到過渡病房。最終小婉君在等候檢測結果期間，因急性喉炎帶來的症狀引起心跳驟停、經搶救無效離世。

該醫院副院長王雪東周一（14日）表示，經翻看過女童求診過程的閉路電視錄影後，承認整個接診過程時間過長，並認同有不同科的醫生推卸責任。但王雪東指出，要確認責任誰屬，就需要對女童驗屍以確認死因。死者家屬最後決定放棄追責。

吉林省衞健委副主任張力周四宣布，全省將為長者、兒童、孕產婦、急危重症患者開通綠色通道，保障好疫情期間民眾就醫需求。他強調，核酸檢測不能影響患者的就醫；衞健委未來會加強督導檢查，未能履行救死扶傷職責的醫療機構將被嚴肅追責問責。