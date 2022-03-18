內地酒店辦託兒套餐　專人陪讀陪玩照顧三餐

受持續疫情影響，不少人在家工作，遇上家中有小孩需要上網課，經常出現搶書枱搶電腦的情況。內地近期有酒店推出託兒套餐，聲稱有IT團隊保障網絡暢順，客房和人力資源部員工人盯人看管小孩和檢查功課進度，完成功課後有市場部負責拍照或拍片上載，飲食由餐飲部門照料，還有賓客服務團隊安排小孩做運動。

內媒周四（17日）報道，類似酒店託兒廣告自前一日在朋友圈湧現，廣告內容稱，「既然要停課，學校和家長不妨直接把娃（孩子）丟來酒店」，這樣家長不再焦慮可以安心上班，酒店可以增收。該朋友圈地址表明是南京蘇寧環球套房飯店。據悉，南京周三（16日）剛暫停中小學實體課教學，而這條朋友圈訊息從同日下午1時許便傳開。

到了同日晚上，類似廣告也在上海出現。浦東文華東方酒店的託兒套餐最先在各個群和朋友圈傳起來，內容顯示4晚豪華江景房報價5,900元人民幣（約7,400港元），服務包括提供一名7至16歲該市學生於酒店房間上網課，期間有酒店專人陪護。每周一入住，周五下午6時退房。另每間房需有一名成年監護人陪同入住，期間該監護人可享有酒店餐飲和水療七折優惠。

對於酒店的託兒套餐，家長意見不一。有人嫌太貴，倒不如自己照顧或請個高級阿姨；又擔心酒店非專業機構，管不住子女。但也有不少家長認為服務有創意，表示有意一試。據內媒向浦東文華東方酒店了解，託兒套餐推出以來，已有不少家長致電查詢，可見有需求的家長為數不少，又預測會有更多酒店推出類似服務。