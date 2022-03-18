內地昨增4130宗本土新冠　吉林防疫陷膠着

內地周五（18日）公布前一日新增4,130宗本土新冠病例，包括2,388宗確診和1,742宗無症狀感染；其中吉林佔最多，新增1,834宗本土確診和792宗本土無症狀感染。內地至今累計126,234宗確診，其中4,636人死亡。

國家衞健委通報稱，內地周四（17日）新增2,461宗確診病例，其中73宗為境外輸入，無新增死亡病例。新增本土確診除吉林外，福建有113宗，廣東74宗，天津和山東各61宗，上海57宗，遼寧46宗，陝西33宗，河北24宗，黑龍江和甘肅各16宗，浙江13宗，重慶10宗，北京和內蒙古各7宗，雲南5宗，江蘇4宗，江西、湖南、廣西各2宗，河南1宗。

新增無症狀感染個案方面，除吉林外，上海、河北、山東、福建、遼寧、廣東、江蘇、黑龍江、雲南、廣西、浙江、甘肅、重慶、江西、安徽、內蒙古、天津、北京、四川亦有個案。吉林省政府周五召開省疫情防控領導小組會議，強調當地防疫正處於膠着對峙狀態，仍然面臨諸多不確定因素。當局指出，要徹底阻斷疫情擴散，盡快扭轉疫情態勢。