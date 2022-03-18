上海今起3天　對非重點區民眾分批核酸檢測

上海周五（18日）在市疫情防控工作新聞發布會上通報，過去一天新增57宗新冠肺炎本土確診和203宗本土無症狀感染個案。其中在閔行區一處工地有數十人染疫，工地宿舍升級中風險。上海周五起一連3天，對非重點區域內人員分時分批次開展一次免費核酸檢測。

記者會上指出，前兩天在全市的重點區域內開展了切塊式、網格化的核酸篩查，周五公布的確診病例和無症狀感染者人數比較多，大部分是從這一次重點區域篩查中發現，說明篩查非常及時、必要和緊迫。上海周五至下周日（20日）期間，將針對非重點區域內人員，以街鎮為單位，分時分批次開展一次免費核酸檢測。已有3天內一次核酸檢測無感染證明、已在閉環管理的高風險崗位、已有例行加密核酸篩查工作機制的人不在此列。由於非重點區域開展的篩查沒有要求管控，當局促民眾配合。

當局亦將根據重點區域的核酸篩查結果進行風險評估，對不同風險級別的街鎮採取差別化核酸篩查和防控處置措施，及時發現隱匿感染者，盡快實現社會面動態清零。周五起該市網格化核酸篩查重點區域內、連續兩天核酸檢測結果均無人染疫的部分街鎮可解除管控，非重點區域的篩查也沒要求管控。當局建議市民非必要不外出，具備條件的鼓勵居家辦公，外出上班者做到居住地與工作地「兩點一線」。