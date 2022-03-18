高管盜巨額存款淪囚　南寧工行免責惹議

中國工商銀行廣西自治區南寧市分行早前有2.5億元（人民幣，下同，約3億港元）存款丟失，該行個人金融業務部經理梁建紅因犯盜竊等罪，去年11月被判無期徒刑。但判決裁定銀行免責；28名受害人至今難以追回款項。有受害人認為，梁建紅行為屬於職務侵佔，工行應負上還款賠償責任。

案情指，梁建紅於2018年9月至2019年5月期間，尋找有閒置資金的客戶大額存款，並許諾額外提供每個月4.5%高額存款收益。過程中，梁建紅主使其實際控制公司的員工偽造存款收據，並乘客戶不備時偷龍轉鳳。其後她再誘使各人交出身份證正本，利用代客取款服務轉走大筆款項。

法院去年11月裁定，梁建紅因犯盜竊罪、詐騙罪、偽造金融票證罪、集資詐騙罪，被判無期徒刑、剝奪政治權利終身，並罰款320萬元（約393萬港元）。判決認為，梁建紅雖身為銀行高層管理人員，但因知道其無法利用職務便利直接盜取存款，才通過迂迴方式犯案，裁定罪行不符合職務侵佔。梁建紅不服罪名，提出上訴。

但有受害者指出，梁建紅是在工行的營業場所內，利用職務身份說服客戶存款，所以她的罪行明顯依託職務。另基於內地「先刑事後民事」的審判原則，各受害人至今仍無法追回款項。工行南寧分行相關負責人周五（18日）表示，該行堅持依法合規經營，對違法違規行為嚴肅處理，將依法合規處理事件，保障客戶合法權益。