衞健委：堅持動態清零　倡抗原篩查防控

國新辦周五（18日）舉行新聞發布會，介紹從嚴疫情防控工作。國家衞健委副主任、國家疾控局局長王賀勝強調，堅持動態清零是中國務必守住的疫情防線，未來將推廣「抗原篩查、核酸診斷」的監測模式，減少防疫影響經濟社會發展。會上另提到香港的疫苗接種情況，強調長者接種率低將導致重症病亡率高企，呼籲長者打針。

王賀勝提到，近期疫情輸入壓力明顯增加，且Omicron變種病毒傳播力和隱匿性更強，加上3月下旬恰逢學生開學、工人復工等，以及有地方輕視Omicron嚴重性，均導致是次本土疫情迅速擴散，跨區傳播。衞健委專家組一致認同，全球本輪疫情是近期不會結束，內地防控的形勢日趨嚴峻複雜。

王賀勝強調，動態清零有助平衡疫情防控和經濟社會發展之間的關係，已令中國成為全球唯一經濟正增長的主要經濟體，最大限度保護人民的生命安全和身體健康。他解釋，動態清零核心是快速反應、精準防控。因應Omicron疫情特點，中國將進一步提升監測預警的靈敏性，改善多點觸發的監測機制，切實提高及早發現疫情的能力。

國家衞健委副主任曾益新則強調加強長者接種疫苗，對減低重症病亡率非常重要。他引述近期香港疫情數據指出，未接種疫苗患者的死亡率，較已接種患者低幾十倍，且香港病亡者九成都是長者，顯示疫苗接種對於預防重症、預防死亡是有很好的保護作用。王賀勝亦提到，香港疫情為內地帶來特別深刻的教訓，就是當長者接種率低，重症病亡率就會很高。

衞健委日前修訂新冠治療方案，提出輕症患者可改為集中隔離管理。衞健委醫政醫管局局長焦雅輝強調，修訂並不意味防控政策放鬆，而是更加科學、精準、有針對性。焦雅輝又表示，居民自購抗原檢測產品不需要備案，但一旦自測發現染疫，就須要及時向社區報告。若未履行疫情防控責任，將須承擔相應法律後果。