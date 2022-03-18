受賄3296萬人民幣　市政協前副主席囚9年

北京市政協前黨組成員、副主席李偉受賄案，周五（18日）在天津市第二中級人民法院一審宣判。李偉被控非法收受財物共計逾3,296萬元（人民幣，下同，約4,050萬港元），法院裁定李偉受賄罪成，判處有期徒刑9年，罰款100萬元（約122萬港元）；受賄所得財物及其孳息上繳國庫。

案件審理查明，李偉在2001年7月至2019年10月期間，利用擔任北京市政府辦公廳黨組成員、副書記、市委副秘書長、政協黨組成員、主席等職務便利，以及職權、地位便利，為相關單位和個人在房地產開發、煤炭購銷等提供幫助，非法收受他人給予的財物。鑑於李偉如實供述罪行，主動交代部分受賄犯罪事實；檢舉揭發他人重大犯罪行為；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，依法酌情量刑。

李偉現年58歲，1987年入黨，曾任北京市政府辦公廳副處級調研員，市政府駐海南省辦事處黨委書記、主任（副局級），市政府辦公廳黨組成員、副主任，市政府副秘書長、辦公廳黨組副書記、常務副主任，市政府副秘書長（正局級），市委副秘書長、政法委常務副書記，北京市政府秘書長、辦公廳黨組書記、主任。他前年8月受查，同年10月被免職，去年1月遭開除黨籍和公職，其後被捕。