傳美拒售反潛直升機　台防長稱未知悉

台灣去年批出預算，向美國採購12架MH60R海鷹反潛直升機，更盛傳美台雙方已達成階段性共識。不過台媒近日報道指，美國國務院已正式否決台灣的邀價書，更指美方今後將嚴格執行軍售政策，只向台售賣符合「非對稱戰力」原則的軍備。台灣的國防部長邱國正周五（18日）否認消息，指目前未接到美方任何通知。

報道引述美國軍備業界消息指，美方已於日前正式致函台國防部，否決台灣採購反潛直升機的「神鷹三號計劃」議案，目前正等待台方簽署核定撤案。消息更指，美方今後將不再向台灣售賣任何載台類武器，除了已經通過軍售的F16C/D戰機不受影響外，其餘包括向台售賣M109A6自走炮、自製防禦潛艇的整合部分，恐將遭到波及。

台國防部周五發布新聞稿，強調採購議案已列入年度預算，至於美方是否同意軍售，則涉及雙方最終評估與洽商結果；但未有正面回應傳言。台國防部稱，將持續與美方洽談、籌建符合當前及未來形情勢所需最新武器裝備，精進雙方軍事互通，確保台灣安全。若台方最終撤案，將會是台海軍繼建造「微型導彈突擊艇」議案觸礁後，連續兩年撤銷過百億經費級數的軍備議案。