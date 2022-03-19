封控阻患癌丈夫就醫　婦人跪地求接診

上海市近日爆發新冠肺炎疫情，部分地區接受封控管理。網上流傳一段影片，顯示一名婦人跪在地上喊道「救救我老公」，並稱其丈夫是直腸癌晚期，希望能安排醫生為其看診。上海市政府周四（17日）表示，已把相關癌症病人送到醫院治療。但有消息指，影片中婦人的丈夫由於無法得到及時治療，已於翌日凌晨去世。

影片發生地點是上海市徐匯區振興小區，由於該小區鄰近腫瘤醫院，很多從外地赴上海治療的癌症患者居住在當地。婦人當天在跪在該小區的居委會門口，乞求工作人員的幫助，但工作人員則因為醫院目前不接收患者為由拒絕請求。然而婦人不願放棄，哭道：「我老公是直腸癌晚期了」、「我求求你們救救他吧」、「求求你們幫我約下醫生」，並表示只要有醫生肯接收他們，他們就會離開。

跪地婦人其後向內媒透露，她丈夫出現便血、腹脹等症狀，於是撥打110和120等緊急電話求助，卻被指示須向居委會開裝運單。婦人遂向居委會求助，但居委會卻讓婦人致電醫院求助。婦人遂致電多間醫院，但醫院均表示不接收，反讓婦人再撥打110等求助電話。婦人無奈之下，只能冒雨跪在地上向居委會求助。

小區居委會負責人事後表示，由於當地出現確診病例，需要按照規定封控；強調現已把病人運走。但婦人的子女其後表示，父親已於周五（18日）離世；雖然他們想把遺體帶回家鄉安葬，但社區已立即派人前來安排後事，把遺體送去火化。

上海市政府其後回應事件，指已經安排腫瘤醫院周邊封控小區需要化療的病人，前往鄰近的大華醫院接受治療。不少網民對此表示質疑，有人評論稱：「大華醫院只是一個連三級醫院都不是的區級醫院，醫療水準很一般，病人過去能治得好嗎？」