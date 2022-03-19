借買賣古董電訊詐騙　兩團共55人被捕

內地傳媒周四（17日）報道，四川省德陽市公安局近日連同該市中江縣公安部門，經4個月偵查後相繼查獲2個位於中江縣及成都市，假借買賣古董進行電訊詐騙的據點，共拘捕55人。據悉，受害人遍布國內20多個省市，約1,500人，涉案金額有500多萬元人民幣（約614萬港元）。

案情指，主犯廖某濤及其妻塗某鳳於前年11月起，註冊「四川天啟閣文化創意有限公司」並購置詐騙設備。該公司其後招募及培訓了數十名員工，安排部分人透過撥打電話誘導受害人關注其微信公眾號，並聲稱可免費鑑定及宣傳其收藏品。另一部分員工則冒充買家表達有意購買受害人的收藏品，利用設置平台非會員不可回覆信息的功能，誘導對方不斷充值，若其表示質疑便直接「拉黑」對方。

至去年8月，另外2名疑犯吳某及張某民得悉上述詐騙方式後，安排人員到該公司學習，並按照其模式成立了「四川省優拍堂文化創意有限公司」進行電訊詐騙。當地警方隨後分別於同年10月及11月先後搗破上述2個詐騙集團，並查獲涉案物品，目前該55名疑犯均被採取刑事強制措施，案件亦正進行審查及起訴。