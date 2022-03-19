速遞從業員製尋親膠帶貼包裹　助尋失蹤兒童

廣東省廣州市一名速遞網點負責人，為響應當地公安部門近日打擊拐賣婦女兒童犯罪的專項行動，決定自費製作「尋親膠帶」用於包紮及寄出速遞，望能藉此將失蹤兒童訊息傳至全國，有助尋回他們並讓其早日回家。

據內媒周五（18日）報道，現年63歲的朱忠偉是一名退伍軍人，從事速遞行業已有10年，目前擔任一間速遞的廣州永福網點負責人。他受訪時稱，平日關注到許多尋親家庭，四處張貼尋人啟事及外出尋找孩子，又受一些電影原型的故事影響，令他十分觸動。本月初他留意到公安部的專項行動，便決定自製尋親膠帶。他在相關網站下載失蹤兒童資料後，訂製了一批尋親膠帶並分發到6個速遞門店，讓員工寄件時貼於包裹的表面。

朱忠偉表示，儘管此舉需要補貼數千元人民幣的費用，但仍會堅持下去，只求讓更多人能看到這些訊息，藉此減少同類不幸事情發生。其任職的速遞公司正能量項目組得悉此事後，向朱頒發榮譽證書，並給予5,000元人民幣（約6,140港元）獎金。惟朱打算將這筆款項捐贈至廣州市慈善基金會，以協助更多有需要的人。他目前希望能聯繫到更合適的廠家並降低製作膠帶成本，吸引更多網點或其他速遞公司加入。