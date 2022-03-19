內地多地禁超齡從事地盤工　農民工走向轉型

內地多地發布建築業清退令，目前已有多個地區發文進一步規範建築施工企業用工年齡管理，要求超齡農民工不能從事建築施工作業，這些農民工正逐步告別地盤。其中，上海明確規定，禁止18歲以下、60歲以上男性及50歲以上女性進入地盤從事建築施工作業。

上海建築施工領域用工的改變源於2019年，除了對上述3類人員的限制外，上海市住建委、市人社局和市總工會同時進一步規定，禁止55歲以上男性、45歲以上女性工人進入施工現場從事井下、高空、高溫、特別繁重體力勞動或其他影響身體健康以及危險性、風險性高的特殊工作。上海市建設工程安全質量監督總站去年再次發出這一工作提示。

廣東深圳、江蘇泰州、江西南昌、湖北荊州、天津等地亦已作出類似要求。天津甚至規定，因特殊情況確需安排或使用超齡建築工人的場合，施工單位要核驗超齡人員健康證明，有效期為一年。上海市建設工程安全品質監督總站安全科科長崔勇表示，雖然超齡員工不能從事建築施工作業，但其他輔助性質職位如清潔、保安倉管等不受影響，希望施工方為超齡農民工提供更周全安排。

內媒周五（18日）報道指出，面對不斷落實的管理措施，一些仍有工作需求的超齡農民工開始轉型，並帶來新的安置、就業等課題。有工人不解：「我還幹得動，為甚麼不讓我繼續幹下去？」另有工人坦言，現在地盤請人嚴了，由老鄉帶他們轉型，在業主家拌混凝土、砌牆、貼瓷磚等。亦有人和年歲接近的老鄉結伴外出打工，但愈來愈難找到地盤工作。