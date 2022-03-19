樂玉成斥對俄制裁趨離譜　促美落實對華關係積極表態

中國外交部副部長樂玉成周六（19日）介紹中美元首周五（18日）視像通話相關情況時，指中國國家主席習近平與美國總統拜登就中美關係、烏克蘭局勢等問題談了兩小時，氣氛十分務實，交流也十分坦誠深入，又強調美方要將拜登關於中美關係的積極表態落到實處。

在清華大學戰略與安全研究中心主辦的戰略與安全國際論壇上，樂玉成發表演講指，拜登去年11月曾向習近平表達「四不一無意」的對華態度，今次則重申美國不尋求同中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。習近平對拜登表態表示十分重視，強調贊同中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，但美方一些人沒有落實兩人達成的重要共識，也沒有把拜登的積極表態落到實處，認為美方對中方的戰略意圖作出誤讀誤判。

樂玉成又批評，現時對俄羅斯的制裁愈來愈離譜，竟然把全球化當成武器，連體育、文化、藝術和演藝界人士都不放過，形容是「貓和樹都被制裁」，俄國公民海外資產被無端剝奪。他強調制裁解決不了問題，只會激化新矛盾，給老百姓帶來傷害，衝擊戰後形成的經濟金融體系，給整個世界帶來災難性後果；中方歷來反對缺乏國際法依據、沒有安理會授權的單邊制裁。

對於美國國務卿布林肯周四（17日）指摘中國未有就烏克蘭問題強烈譴責俄國，站在歷史錯誤的一邊，中國外交部發言人華春瑩翌日在Twitter連發5條推文，駁斥該說法霸道，站在歷史錯誤一邊的正是美國。她指如美國信守保證，避免一再擴大北約，承諾北約不會接納烏克蘭，也不向烏克蘭提供武器彈藥來煽風點火，情況就會大不相同；又指烏克蘭人民需要的是和平與安全，而不是武器和彈藥。