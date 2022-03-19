內地本輪疫情　半個月2.9萬人染新冠

國家衞健委周六（19日）公布，本輪新冠肺炎疫情累計錄得逾2.9萬名患者，重災區吉林省佔最多有超過1萬宗。當局表示內地本土疫情發展快速，多省面臨同時段多地發生以變種毒株Omicron為主的疫情防控局面，防控形勢嚴峻複雜。

國家衞健委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍當天在發布會介紹，內地本月1日至18日錄得的感染者來自28個省市區，當中吉林省是重災區，另有4地累計報告超過1,000宗確診病例，還有10地累計報告介乎100宗至1,000宗感染個案。總體而言，內地本土疫情仍在發展階段，多省面臨同時段多地市發生Omicron疫情的防控局面。

至於國家衞健委新聞發言人米鋒則表示，全球近一周新增確診病例再次反彈，40%以上集中在內地周邊國家及地區，外防輸入壓力持續增加。

與此同時，由於吉林持續爆發疫情，吉林省委決定，呂慶龍出任吉林市昌邑區委書記，免去劉革鋒的吉林市昌邑區委書記職務，而劉慧軍則擔任吉林市船營區委書記，免去簡俊峰的吉林市船營區委書記職務。

另外，位於吉林長春汽車經濟技術開發區的隔離方艙施工場地內，多名工人周五（18日）加緊施工。上址建成後提供595個床位，預料本月22日完成。