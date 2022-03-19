內地考古新發現　包括舊石器時代遺址

「中國社會科學院考古學論壇‧2021中國考古新發現」周五（18日）在首都北京舉行，會上公布6個去年最終入選的田野考古發掘項目。眾多項目當中，四川省佔去兩個，其中以稻城縣皮洛舊石器時代遺址歷史最為久遠。

是次論壇公布2021年中國考古新發現最終入選的田野考古發掘項目，其中皮洛舊石器時代遺址揭示早期人類登上青藏高原的歷史進程，為探索古人類文化與現代人起源及遷徙等歷史問題，提供關鍵材料。

除稻城縣，四川廣漢市三星堆商代遺址亦有新發現，分別是6個祭祀坑及約2,000多件文物，包括跪坐人像及象牙等。它們不僅豐富三星堆文化內涵及價值，亦實證古蜀文明是中華文明重要組成部分。

位於河南省南陽市黃山新石器時代遺址則展示仰韶時期，即大約公元前5,000年至公元前3,000年前左右，當地家庭作坊群轉變成為屈家嶺工廠化進程，得以讓人們了解中原及長江中游地區原始玉石器工業體系所留下的空白。

至於江西省樟樹市是江西地區規模最大的戰國時代墓葬，考古人員在當地國字山發現一處戰國墓葬。由於墓內展現越及楚國等地文化因素，為江西地區中華文明多元一體提供直接考古學證據。

與此同時，考古人員亦在湖北省雲夢縣鄭家湖戰國秦漢墓地發現近700字的「中華第一長文觚」，屬於研究戰國秦漢時期社會歷史、思想的珍貴文本。而甘肅省武威市唐代吐谷渾王族墓葬群則揭示吐古渾等民族逐漸融入中華文明，為中華民族共同體意識的研究提供有力證據。