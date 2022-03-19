增兩染疫者亡　專家稱死因非新冠所致

內地相隔逾一年，再有新冠患者死亡。吉林省吉林市周六（19日）召開疫情防控新聞發布會說明，指該兩名染疫者在救治過程中不幸離世。經國家、省、市專家研討，認為兩人死亡的直接原因並非由新冠病毒所致。

吉林市中心醫院重症醫學科主任、主任醫生劉文革指出，死者分別是一名65歲男子及一名87歲男子。前者本身患有合併慢性腎衰竭-尿毒症、腎病綜合症以及心臟病等慢性疾病，上周三（9日）因暈厥而被送院救治，轉至隔離病房且檢測顯示染疫。治療過程中他突然出現呼吸深大等情況，經搶救後不治，死因為高鉀血症、嚴重代謝性酸中毒、低血糖以及心肌梗塞。

87歲男子則原本患有腦梗塞、高血壓等疾病，上周五（11日）摔倒後，出現下肢乏力及言語不清後到院就醫，隨後檢測顯示染疫。在接受治療期間，他突發呼吸困難和心臟停頓，同樣經搶救不治，死亡原因為急性大面積肺栓塞。

專家表示，從全球病例來看，老人或慢性病患者在感染新冠後，出現重症及死亡風險遠超青年及兒童。數據顯示，目前新冠患者的平均死亡年齡為70歲以上，當局呼籲長者積極接種疫苗並適時打加強針。

另外，在疫情持續嚴峻之際，官方周六通報吉林兩名區委書記被免職。吉林省委決定，免去劉革鋒的吉林市昌邑區委書記職務，由呂慶龍接任；免去簡俊峰的吉林市船營區委書記職務，由劉慧軍接任。