廣州速遞店貼特製膠帶　盼助尋親家庭團圓

為響應公安部打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，廣東省廣州市一間速遞網點負責人朱忠偉每月不惜出資數千元人民幣，訂製一種用於包裹速遞的「尋親膠帶」，期望未來能有更多速遞網點能夠加入，一同把失蹤孩子訊息隨速遞傳播到全國各地。

內媒上周五（18日）報道，63歲的朱忠偉是一名退伍軍人，從事速遞行業已有10年，目前是中通速遞廣州永福網點負責人。他稱自己平日關注許多尋親家庭，又指「我的外孫女今年5歲，如果自己家庭遭遇這樣的事情，家庭都會面臨崩潰」。

對於為何自製「尋親膠帶」，朱忠偉指是由於公安部宣布展開打擊拐賣婦女兒童犯罪行動，於是決定找人製作一種附帶失蹤兒童訊息的特殊膠帶，並把它們分發至6間速遞門店，讓速遞員在寄件時在包裹表面張貼膠帶。當網點速遞發出包裹後，相關訊息就能擴散至全國各地。

上述「尋親膠帶」表面不僅印有不同失蹤孩子訊息，包括其姓名、年齡、照片、失蹤年份及地點，還有孩子的特徵等。朱忠偉透露，普通膠帶一卷約需4元（人民幣，下同，約4.92港元）左右，而「尋親膠帶」一卷則需10元（12.3元）左右，為此每月需補貼數千元。

雖然成本增加，但是朱忠偉至今仍堅持下去。他希望聯絡合適廠家，把相關成本壓縮，藉此吸引更多網點甚至其他速遞公司人員加入，讓更多包裹貼上「尋親膠帶」。