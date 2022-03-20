內地昨增3833宗本土病例　長春全民檢測禁足3天

國家衞健委周日（20日）公布前一日新增本土新冠肺炎病例3,833宗，分別是1,656宗確診及2,177宗無症狀感染。吉林疫情仍然最嚴重，新增本土確診1,191宗和303宗無症狀感染，長春市上周六（19日）晚宣布開展為期3日的全民核酸檢測，期間除特殊人員外，所有人一律禁足。

內地前一日新增1,656宗本土確診病例，除吉林外，其他地區病例分別為福建158宗，山東、廣東各51宗，遼寧39宗，甘肅29宗，天津、河北各21宗，浙江19宗，黑龍江18宗，上海17宗，陝西15宗，江西、湖南6宗，雲南4宗，安徽、重慶各3宗，河南2宗，北京、江蘇各1宗；另新增境外輸入病例81宗。

本土無症狀感染方面，除吉林病例外，其餘為河北534宗，上海492宗，山東380宗，遼寧132宗，福建109宗，江蘇50宗，江西28宗，廣東27宗，廣西24宗，黑龍江19宗，浙江18宗，雲南、甘肅各17宗，安徽15宗，內蒙古8宗和重慶4宗；另新增139宗境外輸入。至今內地累計130,199人確診，當中4,638人病亡。

吉林新增本土確診病例主要為長春市833宗和吉林市327宗，其餘四平市、延邊州和松原市共通報31宗。新增本土無症狀感染者為吉林市287宗，其餘四平市、長春市、延邊州和遼源市共16宗。長春除於全民檢測期間禁止市民離開小區，周日凌晨零時起全市亦實施臨時交通管制，除執行任務的特種車輛外，其他車輛一律禁止上路。